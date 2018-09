Johann Schrei hat für den Weizer Versehrtensportclub bei den Staatsmeisterschaften der Schützen in Wien vier Medaillen geholt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johann Schrei (r.) holte vier Medaillen © KK

Er ist ein Wanderer zwischen den Welten, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. So lebt Johann Schrei im Kapfenberger Stadtteil Pogier und auf seiner Almhütte in Arzberg. Ebenso sind seine beiden liebesten Hobbys ein Stück weit voneinander entfernt: das Schießen und das Imkern.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.