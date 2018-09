Der Hochofen in Aschbach erinnert an die Hochblüte der Eisenerzeugung im Bezirk.

Der einstige Hochofen am Fuße des Niederalpl zeugt von der industriellen Vergangenheit © (c) Dobrovolny Heike

Denkmäler erinnern oft an Dinge, die im Verschwinden begriffen sind. Das kann eine Statue sein, die an eine Persönlichkeit erinnert, aber auch ein Industriebauwerk, an dem sich eine historische Produktionsweise nachvollziehen lässt. Etwa die Hochöfen der Eisenindustrie, von denen es in unserem Bezirk viele gegeben hat.