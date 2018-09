Eselstute "Bali" war in Halltal in einen Sumpf versunken. Die Feuerwehr Mariazell holte sie heraus.

Gemeinsam zogen die Feuerwehrmänner die Eselin aus dem Sumpf © FF Mariazell/Sprosec

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde am Samstag die Freiwillige Feuerwehr Mariazell gerufen. Kurz nach 13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil eine Eselstute namens „Bali“ in Halltal, Gemeinde Mariazell, in einem Sumpf versunken war. Sie konnte durch die rutschigen Ufer nicht mehr selbst heraus, und auch die Besitzer wussten nicht, wie sie die Eselin aus ihrer misslichen Lage befreien könnten.