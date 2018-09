Facebook

Heimo Neumaier, Katrin Goriupp und Alina Schreib (v. l.) befinden sich auf dem Weg durch Österreich © Caritas

Eine Wanderung der etwas anderen Art unternehmen aktuell Heimo Neumaier, Katrin Goriupp und Alina Schreib. Das Trio marschiert nämlich seit dem 13. September vom tiefsten bis zum höchsten Punkt Österreichs, also vom burgenländischen Apetlon (114 Meter) hinauf auf den Großglockner. Bis zur Ankunft auf 3798 Metern am 7. Oktober legen sie in drei Wochen 650 Kilometer und 13.000 Höhenmeter zurück, um auf die schwierige Situation von obdachlosen Menschen in Österreich aufmerksam zu machen. Das Ziel sind 50.000 Euro, die umgerechnet 3333 Übernachtungen für obdachlose Menschen in Caritas-Einrichtungen ermöglichen.