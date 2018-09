Facebook

Die zweifache U-20-Meisterin Sarah Anna Fernbach entschied den 11. Slam an der Mur für sich © Kabinger

Im Vorjahr feierte der Slam an der Mur mit insgesamt zehn Veranstaltung seine Premiere, nun ging die Reihe im Brucker Dachbodentheater in ihre zweite Saison. Besonders stark vertreten war dieses Mal der Dichternachwuchs. Zwei Tage vor dem Start der deutschsprachigen U-20-Meisterschaften in Paderborn waren mit Sarah Anna Fernbach aus Wien sowie den beiden jungen Grazer Poetinnen Martha Schnuderl und Selina Rudlof gleich drei nominierte Teilnehmerinnen am Start. Nach einer spannenden und unterhaltsamen Vorrunde kürte das Publikum im Finale Fernbach vor der Teilnehmerin 378 und Klaus Lederwasch zur Siegerin. Die Finalisten freuten sich über Schokolade aus der Brucker Zuckerlzentrale sowie einen Schinken vom Brucker Bauern.