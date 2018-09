Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Tunnelbaustelle Grautschenhpf wurde ein 47-Jähriger verletzt © (c) APA/ÖBB

Ein 47-jähriger kroatischer Staatsbürger lud auf der Baustelle Grautschenhof des Semmeringbasistunnels in Spital am Semmering ein Paket mit 15 Stück Eisenmatten von einem Stapler. Vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers des Staplerfahrers, so die bisherigen Erhebungen, fiel das Eisenmattenpaket zu Boden und traf den Mann. Dieser zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen am rechten Handgelenk und am rechten Unterschenkel zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 47-Jährige in das LKH Bruck eingeliefert.