Am Flugplatz Kapfenberg fand der erste „Action Aero Day“, statt, drei Wingsuit-Piloten sorgten für einen absoluten Höhepunkt.

Michael Maili, Johannes Grasser und Dominik Ertl (v. l.) wagten den Sprung nach Kapfenberg © PASHKOVSKAYA

Im Zuge seiner Kampagne „LOGK 2020“ hat sich der Kapfenberger Flugplatz um Obmann Hans Gaida und Stellvertreter Engelbert Straubinger das Ziel gesetzt, verstärkt den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen. Lud man seit 2013 bislang zwei Mal zur Airchallenge, gab es am vergangenen Wochenende mit dem „Action Aero Day“ eine Premiere. „Da bei uns außergewöhnliche Qualität großgeschrieben wird, haben wir uns entschlossen, eine außergewöhnliche Veranstaltung zu organisieren“, sagte Organisator Rudolf Pöllabauer, Chef der Firma HGA Plus. Bei strahlendem Sonnenschein durften Tandemsprünge und Rundflüge ebenso nicht fehlen wie Kulinarik und ein Höhepunkt im Programm: Die Wingsuit-Show der Extremsportler Michael Maili, Dominik Ertl und Johannes Grasser, der den Flug von Bruck nach Kapfenberg über eine Strecke von mehr als sieben Kilometern mittels Kamera festhielt.