Am Samstag feierte die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur ihr 150-jähriges Bestehen mit einem großen Fest.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kübelkette funktionierte einwandfrei © KK

Mit Kanonenschüssen vom Schlossberg hatte der Festtag der Freiwilligen Feuerwehr Bruck zu Ehren des 150-Jahr-Jubiläums begonnen, mit der Branddienstleistungsprüfung in Bronze und Gold hat er geendet. Dazwischen lagen zahlreiche Programmpunkten, die viele Besucher anzogen und so auch die historische Kübelkette vom Schiffländ bis zum nachgebauten Neptunbrunnen am Hauptplatz zum Funktionieren brachte. Landesbranddirektor Reinhard Leichtfried beteiligte sich ebenso wie Bürgermeister Peter Koch und seine Stellvertreterin Susanne Kaltenegger, Bezirkshauptmann Bernhard Preiner, die siebenköpfige Delegation der Partnerwehr aus Hagen-Hohenlimburg und gut 100 Mädchen und Burschen der örtlichen Feuerwehrjugend.