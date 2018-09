Facebook

Künstler Kand und Architekt Klerings am Altar © Ulf Tomaschek

Der Kontrast wird so manchen Besucher der restaurierten St.-Leonhard-Kirche in Seewiesen erschrecken, verstören oder gar ärgern. Andere wiederum werden das Reizvolle an eben diesem Kontrast wahrnehmen und sich an der – trotz der Verwendung von Edelstahl – Leichtigkeit von Altar, Ambo, Altar- und Osterkerzenständer, Chorbestuhlung und Untersatz des Taufbeckens erfreuen. Geschaffen wurde diese Kirchenausstattung von Helmut Kand. Der aus Kapfenberg stammende Künstler hat neben dem heimischen Werkstoff Edelstahl auch viel Glas für die Gestaltung verwendet.

