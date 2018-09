Facebook

Die Lebenshilfe freut sich über den neuen Snoezelenraum © MM

Die Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg um Obmann Stefan Hofer und Geschäftsführerin Karin Prethaler lud am Donnerstag zum Tag der offenen Tür nach Redfeld. Dabei sprach man nicht nur über die Institution mit ihren sechs Werkstätten, drei Wohneinrichtungen und 131 Klienten, sondern eröffnete zugleich den Snoezelenraum. Ganz in Weiß gehalten und mit vielen Extras ausgestattet, soll dieser Raum den 17 in Redfeld tätigen Klienten künftig als Rückzugsort dienen. „In diesem Raum steht auch ein Wasserbett mit Musik, so spüren unsere Klienten die Vibrationen“, erklärte Standortleiterin Gudrun Winter.

Erst im Oktober des Vorjahres wurde in Redfeld ein Zubau eröffnet werden. Rund 250.000 Euro waren damals investiert worden, um auf 130 Quadratmetern Räume für Pflege, Entspannung und Ruhe ebenso anzubieten wie einen barrierefreien Arbeitsplatz im Freien. „Das erleichtert den Alltag für unsere Kunden und Betreuer“, so Prethaler.