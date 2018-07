Facebook

Meisterlicher Abschluss: Die Teilnehmer stellten sich am Ende des Kurses dem Publikum © Waltraud Trois

Früh übt sich, was ein Meister werden will. Das gilt in hohem Maße auch für die Musik. Und so fanden sich bereits zum zweiten Mal in Kapfenberg junge Talente im Alter von 10 bis 19 Jahren, um ihr bereits beträchtliches Können auf den Instrumenten Klavier, Violine und Violoncello sowie im Bereich der Kammermusik weiter zu entwickeln – beim internationalen Meisterkurs „Gifted in Music“.

