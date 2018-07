Am 27. Juli geht „A Nacht in Tracht“ am Brucker Hauptplatz über die Bühne. Die Roßecker wie auch die Maderecker planen schon fleißig.

© Martina Pachernegg

Fesche Lederhosen und farbenfrohe Dirndl werden am Freitag, dem 27. Juli, das Bild am Brucker Hauptplatz prägen. Grund dafür ist die Veranstaltung „A Nacht in Tracht“, die der Trachtenverein „Roßecker“ und der Heimatverein „Maderecker“ gemeinsam auf die Beine gestellt haben. „Da es das Brucker Stadtfest ja nicht mehr gibt, veranstalten einige Brucker Vereine verschiedene Feste. Da sind wir natürlich mit dabei und sorgen für gute Stimmung am Hauptplatz“, erklärt Thomas Lang, Obmann der Roßecker.

