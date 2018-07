Am Samstag erklingt bereits zum 12. Mal die Klangwolke des ORF. Mehr als 30 Veranstalter übertragen das Konzert in der ganzen Steiermark, so auch in Kapfenberg.

Hinter der Klangwolke steckt ein großes Team © Schöttl/ORF

Am Samstag, dem 7. Juli, wird sich zum zwölften Mal die „ORF Steiermark Klangwolke“ erheben: Das styriarte-Konzert „Schubert in Stainz“ –dirigiert von Andrés Orozco-Estrada – wird ab 21.00 Uhr live-zeitversetzt in ORF III, auf Radio Steiermark und auf zahlreichen öffentlichen Plätzen erklingen. Rund 30 Veranstalter in der Steiermark haben zugesagt, die Aufführung zu begleiten, so auch die Stadt Kapfenberg, wo der Rathausinnenhof ab 20.30 Uhr bespielt wird, der Eintritt ist frei.