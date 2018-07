Am Wochenende ist in der Region allerhand los. Wir haben ein paar wichtige Termine zusammengefasst.

Dieses Wochenende ist so einiges los © Isabella Jeitler

EISENERZ.

Im Erzbergbräu, in Eisenerz findet am Samstag, dem 7. Juli, ein Theaterabend mit Wolfgang Dobrowsky statt.

Beginn des Stückes "Der Herr Karl" ist um 19:00.

NIKLASDORF.

Der Circus Simoneit Aron macht Halt in Leoben, Niklasdorf, gegenüber vom XXXLutz. Am Samstag, 7. Juli, gibt es eine Vorstellung um 16:00 Uhr, Sonntag, 8. Juli, um 11:00 Uhr und um 16:00 Uhr und am Montag, dem 9. Juli um 16:00 Uhr von der Bühne.

Die Tierschau ist jeweils schon ab 11 Uhr geöffnet.

KRAUBATH.

Das Marktfest, am Samstag dem 7. Juli, am Kirchplatz beginnt um 11:00 Uhr. Weitere Programmpunkte: Platzkonzert mit dem Musikverein Kraubath, ab 18 Uhr Unterhaltung mit "Die Seckauer", Kinderprogramm, kulinarische Schmankerl.

KAMMERN.

Die Marktgemeinde Kammern lädt am 7. Juli zum 8. Kammerner Marktfest auf den Marktplatz ein. Einige Höhepunkte der Programmes: Die Zaubershow des Zauberer Gabriels um 16:30 und eine Preisverleihung durch den Bogenschützenclub um 18:00. Musikalisch umrahmt wird das Fest ab 18:30 von "Arno & Band".

LEOBEN.

Die bei dem US-amerikanischen Label ATOM Records unter Vertrag stehende österreichische Band Cornerstone hält die Fahne des Melodic-Rocks hoch und gibt am 7, Juli um 19:00 in Leoben, im Café Habakuk ihr Bestes zu hören.

TROFAIACH

Am Samstag, dem 7. Juli findet in der Tiefgarage der Stadtwerke Trofaiach die mittlerweile 18. Jazz-Night statt. Mitwirkende: Big-Band Trofaiach, Jazzband der Musikschule Trofaiach und Evely Berkecz Quartett.

LEOBEN

"Der Grüffelo", ein Puppentheater nach dem Kinderbuch von Juli Donaldson & Axel Scheffler im Theaterzelt ist am Sanstag, dem 7. Juli und am Sonnatg, dem 8. Juli um 16:00 Uhr um Fußballstadion Donawitz, Leoben zu sehen.