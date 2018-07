Bereits zum 15. Mal fand der „Tag der offenen Tür“ der Polytechnischen Schule Mariazell am Flugplatz statt.

Für die Schüler ging es in die Luft © KK

Das Thema Segelflug spielt in der Region aktuell eine große Rolle, findet doch bald eine österreichische Meisterschaft auf dem Flugplatz in Kapfenberg statt. Eine längst zur Tradition gewordene Aktion wiederholte sich nun bereits zum 15. Mal, nämlich der „Tag der offenen Tür“ der Polytechnischen Schule Mariazell am Flugplatz.