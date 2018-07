Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

700 Jugendliche im Einsatz für die eigene Gesundheit © Martina Marx

In der Mitte der Trofaiacher Mehrzweckhalle wird Volleyball gespielt, in einer Ecke auf einem Übungspferd voltigiert und in einer Ecke am anderen Ende der Halle wird ein Kickbox-Dummy vermöbelt. Es sind Szenen, die man sich generell von einer Gesundheitskonferenz nicht unbedingt vorstellt.