Auch die Band "Anti-Flag" kommt © Anti-Flag

Die Kulturwerkstatt „podium“ präsentiert gemeinsam mit Passion Music am 6. und 7. Juli ein Zwei-Tages-Festival im Haus der Begegnung Schirmitzbühel. Die Veranstalter konnten dafür internationale Größen der Punk-, Rock- und Metalcore-Szene an Land ziehen. Am Freitag kommen „Thy Art Is Murder“, „Emmure“, „Oceans Ate Alaska“ zum Rise-Up-Festival und am Samstag rocken unter anderem „Stick To Your Guns“, „Anti-Flag“, „Stray From The Path“ das Overdrive Festival die Halle in Schirmitz.