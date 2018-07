Facebook

Kinder und Ehrengäste amüsierten sich prächtig, als sie den neuen Spielplatz einweihten © Marco Mitterböck

Am Anfang stand die Skepsis: Wie würde sich eine Jugendherberge im Weitental schlagen? Diese Frage hatte sich vor zwei Jahrzehnten auch die Stadt Bruck gestellt. Mittlerweile eingebettet in einen Konzern mit 57 Häusern in vier Ländern, 1,4 Millionen Nächtigungen, 1300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 70 Millionen Euro, bestehen am JuFa Weitental mit seinen 32 Zimmern mittlerweile keine Zweifel mehr. Am Dienstag feiert besagtes Hotel nun seinen 20. Geburtstag. „Wir haben das Haus seitdem in zwei, drei Etappen größer gemacht“, sagte Firmengründer Gerhard Wendl. Um den Hotelbereich, vor allem den Eingangs- und Frühstücksbereich sowie die Kulinarik samt Waldheurigem ebenso aufzuwerten wie den Spielplatz, nahmen JuFa und Stadt Bruck nun eine halbe Million Euro in die Hand. „Ein Schmuckstück, das zu Bruck passt“, lautete der einhellige Tenor der Ehrengäste um Bürgermeister Peter Koch, bevor sie zum neuen Spielplatz schritten.

