Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gruppe machte eine Wanderung am Hochschwab © (c) Jens Ottoson/Fotolia

Gemeinsam mit seiner Gattin und seinem Sohn sowie zwei weiteren Begleitern unternahm ein 65-Jähriger am Montag eine Wanderung am Hochschwab. Dabei fuhr die Wandergruppe mit dem Pkw durch das Ramertal auf den Kastenriegel, wo sie die Tour gegen 09.45 Uhr bei einer Jagdhütte in Richtung Hintere Staritzen begannen.