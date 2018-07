Mehr als 200 Feuerwehr-Jugendliche nahmen am Bewerb in Bruck teil.

Die jungen Feuerwehrleute stellten ihr Können unter Beweis © Gutmann

Beim Bereichsjugend-Leistungsbewerb der Feuerwehren in Bruck stellten sich 202 Teilnehmer aus den Bereichen Bruck und Mürzzuschlag sowie vielen Gästen aus der gesamten Steiermark und sogar von der FF Küb in Niederösterreich den gestrengen Bewertern und konnten alle in ihren Kategorien Silber und Bronze reüssieren. Und auch beim Bewerbsspiel des 10- bis 12-jährigen Feuerwehr-Nachwuchses waren alle 78 Teilnehmer bestens vorbereitet.