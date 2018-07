Mann (47) kam mit Frau (48) am Sozius aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz.

Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz © RK Mariazellerland

Schwerer Motorradunfall: Ein Mann aus dem Bezirk Gänserndorf (NÖ) war am Sonntag mit seiner Frau auf dem Sozius auf der B21 Richtung Mariazell unterwegs. In einer Linkskurve kamen die beiden aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich Halltal zu Sturz. Dabei schlitterten der 47-jährige Lenker sowie die 48-jährige Mitfahrerin über die Gegenfahrbahn in eine angrenzende Wiese, wo sie schließlich gegen einen Holzpflock eines Zaunes prallten.