Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF der Stadt Bruck

Samstagfrüh fing ein Auto auf der Südtiroler Straße in Bruck an der Mur nach kurzer Fahrt zu brennen an. Das Feuer war im Motorraum ausgebrochen. Passanten versuchten, den Brand mittels Feuerlöschern einzudämmen, was jedoch nicht gelang.