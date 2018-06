Ein neuer Rad- und Gehweg wurden am Mittwoch eröffnet. Der Weg ist 560 Meter lang.

Gerta Hering, Alfred Posch, Thomas Pichler, Judith Doppelreiter, Reinhold Gesslbauer, Jörg Leichtfried, Christian Sander, Peter Sattler, Monika Maier wurden umrahmt von der Musikgruppe „Mürztaler Soaten Ziach“ © Stadtgemeinde Kindberg

Am Mittwoch, dem 27. Juni, wurde in Kindberg beim DTC-Platz in der Langenfeldgasse ein neuer Geh- und Radweg eröffnet. Als Ehrengäste konnten der für dieses Projekt vormals zuständige Landesrat Jörg Leichtfried sowie Thomas Pichler von der Firma Granit begrüßt werden.