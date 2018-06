Facebook

Vertreter der beiden Tourismusverbände bei der Pressekonferenz © Marco Mitterböck

Zu einer gemeinsamen Pressekonferenz luden am Donnerstagvormittag die Tourismusverbände aus Bruck und Kapfenberg, passenderweise in die Burger-King-Filiale im städtischen Grenzgebiet. „Wie man sieht, sind die Städte ja baulich schon zusammengewachsen, unsere Tourismusverbände nun auch“, sagte Thomas Pekastnig als Brucker Vertreter. Konkret behandelt diese Zusammenarbeit die beiden Einkaufsgutscheine, die bislang in den beiden Städten separat verkauft und eingelöst wurden. Während Kapfenberg pro Jahr Gutscheine im Wert von 2,1 Millionen Euro verkauft und den Wert seit 2010 verdreifacht hat, kommt Bruck jährlich auf 400.000 Euro. Mit Schulbeginn wird es ab September demnach möglich sein, Kapfenberger Gutscheine in Bruck einzulösen – und andersrum. „Das ist die Vorstufe eines gemeinsamen Gutscheins“, sagte Waltraud Pusterhofer als Vertreterin Kapfenbergs.

