In Krieglach fand eine Gedenkveranstaltung anlässlich des 100. Todestages von Peter Rosegger statt.

Auch Landeshauptmann Schützenhöfer hielt eine Rede © Jakob Hiller

Am Dienstag, dem 26. Juni, jährte sich der Todestag von Peter Rosegger zum 100. Mal. In seiner Heimatgemeinde Krieglach gedachten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeisterin Regina Schrittwieser unter breiter Anteilnahme der Bevölkerung dem großen Sohn der Waldheimat mit einer Gedenkfeier in der Krieglacher Pfarrkirche.