Schüler machen Zeitung Die Schüler sind auf Stimmenfang

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schüler haben an ihren Texten gefeilt © Ballguide/Richard Großschädl

Am Kleine-Zeitung-Projekt "Schüler machen Zeitung" haben Schulen aus der ganzen Steiermark teilgenommen - so auch die HLW Krieglach und die Brucker Forstschule. In wochenlanger Arbeit haben die Schüler drei Zeitungsseiten gestaltet, indem Interviews geführt und Texte geschrieben wurden. Belohnt wurden die fleißigen Schüler mit einem im Styria Media Center, wo die Zeitungsseiten vollende und in ihre endgültige druckreife Form gebracht wurden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.