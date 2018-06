Bruck an der Mur Angst am Spielplatz: Verwirrte Frau ist wieder da

Am 18. Juni nahm eine offenbar geistig verwirrte Rumänin (44) in Bruck an der Mur ein Kind an der Hand. Passanten kamen zu Hilfe und riefen die Polizei. Jetzt ist die Frau wieder gesichtet worden.