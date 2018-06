Am Dienstagnachmittag geriet ein Forstarbeiter mit seinem Fuß unter einen bereits gefällten Baum. Das Rote Kreuz Mariazellerland und die Feuerwehr Mariazell kamen dem Mann zur Hilfe.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Unfall ereignete sich im Wald © RK Mariazellerland|Teis T.

Ein 35 Jahre alter Forstfacharbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war am Dienstagnachmittag in einem Waldstück im Ortsteil St. Sebastian im Mariazeller Land mit Holzarbeiten beschäftigt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fuß unter einen Baum, der bereits am Boden lag. Dabei wurde er unglücklich eingeklemmt.