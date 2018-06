Nach seiner Wahl zum Landesfeuerwehrkommandanten wurde Reinhard Leichtfried in Mariazell ein herzlicher Empfang bereitet. Besonderes Highlight: Mit einem Feuerwehr-Oldtimer ging es zur Basilika.

So wurde Reinhard Leichtfried in seiner Heimatgemeinde empfangen © Otto Ernest Gutmann

"Lieber Reinhard, dein Bereichsfeuerwehrverband Bruck an der Mur gratuliert herzlich zum Landeskommandanten!" - Mit diesem Schriftzug wurde Reinhard Leichtfried in seiner Heimatstadt Mariazell empfangen. Am Samstag war der Obersteirer zum neuen Oberhaupt der steirischen Feuerwehren gewählt worden.