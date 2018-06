Facebook

Das Team des C 14 flog die verletzte Sportlerin ins Spital © Gernot Eder

Eine 29-jährige Sportlerin aus Graz-Umgebung war am Sonntag gegen 10 Uhr dabei, den Hochlantsch über den Franz-Scheikl-Naturfreunde-Klettersteig zu erklimmen. Plötzlich fiel ein loser Steinbrocken herab und traf die Kletterin am Helm, an der Schulter und am Rucksack. Die Frau erlitt dabei eine Schulterluxation und wurde von einem anwesenden Arzt und Bergretter versorgt. Danach wurde sie von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 ins LKH Hochsteiermark geflogen.