60-Jährige stürzte bei Abstieg vom Berg über felsiges Gelände in die Tiefe. Sie musste mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden.

Die Besatzung des C 12 flog die Verunglückte ins LKH Hochsteiermark © Juergen Fuchs

Tragisch endete ein Bergausflug am Samstagnachmittag für eine 60-jährige Alpinistin aus Tschechien. Die Frau war gemeinsam mit vier Begleiterin von der Fölzalm im Raum Thörl kommend über den sogenannten Ochsensteig in Richtung Voisthalerhütte unterwegs. Während eines kurzen Abstiegs von Fölzsattel kam die Frau ohne Fremdbeteiligung zu Sturz und fiel rund 20 Meter über steiles, felsiges Gelände in die Tiefe. Ihre Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.