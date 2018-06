Facebook

Im Entstehungsprozess: Das jüngste Porträt in der Serie von Peter Troißingers besten Köchen: Eveline Wild © Helmut Steiner

Morgenlicht fällt auf die Leinwand, die auf der Staffelei steht. Die Fotografie am linken unteren Rand gibt eine Hilfestellung, aber ihrer bedarf es gar nicht. Es ist schon klar erkennbar, wen Peter Troißinger senior da in seinem Atelier am Kirchenegg porträtiert: die Fernsehköchin und Pâtissière Eveline Wild. Sie ist die Nummer 55 in seiner Serie von Köchen. „Es ist mein Ranking der besten Köche der Welt“, sagt der Künstler und Haubenkoch. Die Verbindung von „Eat and Art“ ist das Credo des Chefs des Restaurant und Kunsthotel Malerwinkl in Hatzendorf. „Ich erkämpfe mir jeden Tag die Kreativität über die Küche“, erzählt er, während er auf der Leinwand stark zugreift. Begonnen hat er seine Serie – die als solche nicht geplant war – regional. Astrid und Andreas Krainer aus Langenwang waren die Ersten.

Ganz vorne dabei auch Andreas Kraxner. Der Kollege, der nur ein paar Steinwürfe auf der anderen Seite des Ortes „kocht, was die Leute wollen.“ Der Fehringer Kirchenwirt Gerhard Pock war so beeindruckt, dass er sein Porträt von der Hand des Autodidakten gleich vom Fleck weg gekauft hat. Als Künstler ist Troißinger Autodidakt. Einen Namen hat er sich zuerst mit Skulpturen gemacht. Er beschreibt es so: „Ich bin gleich zur Skulptur, obwohl ich keine Ahnung hatte. Ich wollte es gleich wissen.“ Angst vorm Versagen kannte er nicht: „Ich habe die Herausforderung gesucht.“

