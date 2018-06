Am heutigen Samstag lädt St. Barbara erstmals zum Schlager-Open-Air, die Veranstaltung soll sich etablieren.

Freuen sich: Jochen Jance (links) und Andreas Pesendorfer © Marco Mitterböck

Der Blick von St. Barbaras Bürgermeister Jochen Jance wird im Laufe des heutigen Samstags wohl mehrfach in Richtung Himmel gehen, steht der Gemeinde mit dem Schlager-Open-Air-Konzert doch eine Premiere bevor. „Wir wollen damit in die Schlager-Szene einsteigen“, sagt Bürgermeister Jochen Jance. Jance und Kulturreferent Andreas Pesendorfer hoffen auf mehr als 1000 Besucher am Mitterdorfer Hauptplatz, wo die von Franz Steiner moderierte Party um 18 Uhr beginnt (Einlass 17 Uhr). Dort werden im Zuge der Premiere Werner & Company, Emotion und Herztattoo auftreten. Rund 15.000 Euro lässt sich die Gemeinde diesen Versuch kosten, der im Falle des positiven Zuspruchs – bis zu 2000 Leute passen auf den Hauptplatz – auch im kommenden Jahr stattfinden dürfte.

