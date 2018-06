Facebook

Bergrettung Reichenau

Zu einem Einsatz wurden am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr die Bergrettungen aus Reichenau und Mürzzuschlag gerufen. In Hinternaßwald war ein niederländischer Tourist (57) mit seiner 56-jährigen Begleiterin beim Aufstieg zum Habsburghaus von der Schneealpe kommend vom markierten Weg abgekommen. "Die Wege in diesem Bereich sind durch die Unwetter der letzten Tage teilweise durch Vermurungen schlecht erkennbar", teilt die Bergrettung Reichenau in einer Aussendung mit. Im schroffen Gelände kamen die Niederländer dann weder vor noch zurück.