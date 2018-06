Tödlicher Motorradunfall bei Thörl

Facebook

Stau nach Unfall auf der B 20 bei Thörl © Birnbaum

Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es am Dienstag gegen 17.20 Uhr auf der B 20, der Straße von Kapfenberg nach Thörl. Der Motorradfahrer kam offenbar auf Höhe der Stegerbrücke von der Straße ab und stürzte in den Bach und starb an den Folgen des Unfalls. Die B 20 war etwa zwei Stunden lang gesperrt, der Verkehr wurde über den Pogusch umgeleitet. Der Stau auf der B 20 dauert noch immer an. Nähere Details zum Unfallopfer waren zunächst nicht bekannt.