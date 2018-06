Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Anblick täuscht: Die Verantwortlichen des Brucker Feriensommers sind ganz und gar nicht am Sand © Tomaschek

„Es ist unser Wunsch, den Bruckerinnen und Bruckern so viel öffentlichen Raum wie möglich zurückzugeben“, meinte Bürgermeister Peter Koch am Dienstag bei der Präsentation der Veranstaltungen in den Sommermonaten. Das Programm sei „angesagte Vielfalt“, ergänzte Werner Reinprecht, Fachbereichsleiter für Kultur, Jugend und Sport.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.