Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landesrat Anton Lang und Bürgermeister Christian Sander (Mitte) mit Vertretern von Asfinag, Land Steiermark und den Firmen © (c) STADTGEMEINDE KINDBERG

Fährt man, aus Richtung Bruck kommend, in Kindberg-Ost ab, kann man nur in Richtung des ehemaligen Landespflegeheims und von dort in die Innenstadt oder nach Wartberg weiterfahren.