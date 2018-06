Zum 13. Mal geht bis 24. Juni "Beach an der Mur" über die Bühne. Vormittags spielen Schüler, am Nachmittag gehen die Hobbybewerbe los.

Bruck an der Mur

Es wird wieder Volleyball am Hauptplatz gespielt © Stadt Bruck

Der Brucker Hauptplatz hat sich wieder in eine große Sandkiste verwandelt. Grund ist die 13. Auflage von "Beach an der Mur". Bis zum Sonntag, dem 24. Juni, können Interessierte sich an den Spielen im weißen Sand erfreuen.

