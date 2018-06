Facebook

Herbert Handl an seinem „Arbeitsplatz“ an der Orgel der Brucker Stadtpfarrkirche © Ulf Tomaschek

Wenn zu den heiligen Messen in der Brucker Stadtpfarrkirche die Orgel ertönt und – vor allem bei Festgottesdiensten – die Stadtpfarrkantorei ihre Stimmen erklingen lässt, dann steht meist ein Name dahinter: Herbert Handl. Seit 1995 ist der studierte Kirchenmusiker als Organist und Chorleiter in der Pfarre Bruck angestellt. Eine Anstellung, von der immer noch manche Kirchenbesucher nichts ahnen. „Heute wissen zwar schon viele, dass ich angestellter Kirchenmusiker bin. Früher aber wurde ich oft gefragt: ,Und was machen Sie beruflich?‘, sagt der 43-Jährige schmunzelnd.

