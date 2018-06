Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die steirischen Winzer mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen © Oliver Wolf

Das Steirereck am Pogusch, das Idyll der Familie Reitbauer auf 1000 Meter Seehöhe, wurde am Freitag erneut zur Showbühne des steirischen Weins. Schon zum 26. Mal ließ es sich auch heuer die "qualitative Prominenz des Landes" nicht nehmen, das Bouquet im Glas selbst zu erproben.

Der "Einladung an die Republik, mit einander ins Gespräch zu kommen" (Zitat von Kleine-Zeitung-Chefredakteur Hubert Patterer), folgte auch heuer hochkarätige Feinschmecker und Weinkenner aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Entertainment, Kulinarik, Medien und Sport, angeführt von Alexander van der Bellen, der heuer erstmals den Reigen der prominenten Verkoster anführte.



Frido Hütter und die vierzig Promis

Bei der offiziellen Begrüßung der Gäste ließ es sich der Bundespräsident auch gerne gefallen, dass hier auf der Alm ein anderes Protokoll herrscht: Er wurde nämlich erst nach den Winzern, den wichtigsten Personen bei der Veranstaltung, begrüßt.

Weinkost 2018: Weinprofis treffen am Pogusch auf Promis Regisseure Stefan Ruzowitzky und David Schalko mit Skilegende Franz Klammer Jürgen Fuchs Kunstaffine unter sich: Erwin Wurm und Helmut Marko Jürgen Fuchs Schauspieler-Ehepaar Nina Proll und Georg Bloeb Jürgen Fuchs Skilegende Franz Klammer und Snowboarderin Anna Gasser Jürgen Fuchs Josef Herk (WK-Präsident) und Jürgen Roth (WKO-Vizepräsident) Jürgen Fuchs Regisseuren-Ehepaar Matthias Hartmann und Alexandra Liedtke mit Bernhard Rinner (Theater-Holding) Jürgen Fuchs Valentina Herk, Josef Moser und Josef Herk Jürgen Fuchs Bildungsminister Heinz Faßmann im Gespräch mit Hubert Patterer Sabine Hoffmann Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke und Klaus Schweighofer (Styria Media International) Jürgen Fuchs Unternehmer Gerald Kerstbauer und Schauspielerin Kristina Sprenger Jürgen Fuchs Kultur-Minister Gernot Blümel, Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenković, Bundespräsident Alexander van der Bellen und Styria-Vorstandssprecher Markus Mair Jürgen Fuchs Bürgermeistergipfel: Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi Jürgen Fuchs Rainer Nowak (Presse), Harald Mahrer (WKÖ) und Klaus Schweighofer (Styria Media International) Jürgen Fuchs Unternehmer Rudi Roth, Werner Krause, Autorin Valerie Fritsch und Landesrat Christopher Drexler Jürgen Fuchs Gastrofamilie: Christoph Widakowitsch und Franz Grossauer Jürgen Fuchs Friedrich Santner (Aufsichtsratschef der Styria), Valerie Herk und Peter Umundum (Post) Jürgen Fuchs Michael Pachleitner (MPG) und Thomas Spann, Geschäftsführer der Kleinen Zeitung Jürgen Fuchs Journalist Karl Hohenlohe und Ministerin Juliane Bogner-Strauß Jürgen Fuchs Haubenkoch Gerhard Fuchs und Martina Hohenlohe (Chefredakteurin des Guide Gault&Millau Österreich) Jürgen Fuchs Foda, Pölzl, Santner und Schweighofer (c) HOFFMANN SABINE Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Theaterregisseur Matthias Hartmann Jürgen Fuchs Erwin Sabathi und Begleitung Jürgen Fuchs Schauspielerin Maria Happl und Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann Jürgen Fuchs Literat Gerhard Roth, TV-Journalistin Nadja Bernhard und Künstler Erwin Wurm Jürgen Fuchs Friedrich Santner (CEO Anton Paar) und Johann Trummer (Katholischer Medien Verein) Jürgen Fuchs Steiermark und Kärnten: Die Landeshauptmänner Hermann Schützenhöfer und Peter Kaiser Jürgen Fuchs Alexander Wrabetz (Generaldirektor des ORF), Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und ORF-Lady Claudia Reiterer Jürgen Fuchs Juliane Bogner-Strauß, Bundesministerin für Frauen und Familien mit Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Jürgen Fuchs US-Botschafter Trevor Traina, die Wiener Stadträtin Ulli Sima und Gernot Blümel, Kanzleramtsminister der ÖVP Jürgen Fuchs Musiker unter sich: Hubert von Goisern, Willi Resetarits und Ernst Molden Jürgen Fuchs Der Weingipfel als Bürgermeistergipfel: der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Georg Willi, Bürgermeister von Innsbruck Jürgen Fuchs Alfred Gusenbauer mit Heinz Reitbauer Jürgen Fuchs Burgschauspieler Peter Simonischek und Schauspielerin Brigitte Karner Jürgen Fuchs Antonia Gössinger (Kleine Zeitung-Kärnten-Chefredakteurin) mit dem Industriellen, Hans Peter Haselsteiner Jürgen Fuchs ORF-Treffen am Pogusch: Wrabetz, Reiterer und Bernhard Jürgen Fuchs Andrej Plenković, Ministerpräsident in Kroatien mit Markus Mair (Styria-Vorstandssprecher) und Ivan Tolj Jürgen Fuchs Sobotka, Gusenbauer, Haselsteiner Jürgen Fuchs Künstler Erwirn Wurm und ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner Jürgen Fuchs Lena Hoschek und Kristina Sprenger Jürgen Fuchs Musikalische Fusion zwischen Resetarits, Molden und der "Steirischen Streich". Gemeinsam wurde das Lied "Schwere Zeit" angestimmt. Sabine Hoffmann Schauspieler Gregor Bloeb mit Schauspielerin Aglaia Syszkowitz Jürgen Fuchs Medienmanager Markus Breitenecker und Unternehmer Ali Rahimi Jürgen Fuchs Christian Schug (Lidl) und Fritz Poppmeier (Spar) (c) Juergen Fuchs Winzergespann: Christoph Neumeister und Katharina Tinnacher HOFFMANN SABINE voestalpine-Generaldirektor Wolfgang Eder mit Gattin Gabriele und Medienmanager Hans Mahr Sabine Hoffmann Cheforganisator der Weinkost Gerhard Nöhrer mit Othmar (Ederer) HOFFMANN SABINE Winzer Erwin Sabathi mit Robert Palfrader HOFFMANN SABINE Haubenkoch Toni Mörwald Sabine Hoffmann Hubert Patterer im Gespräch mit Ivan Tolj Sabine Hoffmann Beate Meinl-Reisinger (Neos) Sabine Hoffmann Wilfried Weitgasser (Porsche) im Gespräch Sabine Hoffmann Schauspielerin Kristina Sprenger Sabine Hoffmann Assinger, Purrer, Knill Sabine Hoffmann Monika Christmann (Präsidentin Weinbüro Paris), Josef Schuller (Master of Wine) und Winzer Emmerich Knoll Sabine Hoffmann HOFFMANN SABINE HOFFMANN SABINE 1/56

Unter die vielen Stammgäste und einen Großteil der österreichischen Bundesregierung um (den nach einer Hochzeitsfeier erst verspätet eintreffenden) Bundeskanzler Sebastian Kurz mischten sich auch diesmal wieder viele Pogusch-Neulinge: Wie etwa der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess, Mercedes-Benz-Vorstand Ola Källenius, Schauspielerin Sunnyi Melles, Kultregisseur David Schalko, Sony-Klassik-Chef Bogdan Roščić, Songcontest-Star Cesár Sampson, Fußball-Teamchef Franco Foda, Snowboard-Ass Anna Gasser. Mit Michael Ludwig (Wien), Siegfried Nagl (Graz) und Georg Willi (Innsbruck) wurde der Weingipfel zum Bürgermeistergipfel, mit Ludwig sowie Hermann Schützenhöfer (Steiermark) und Peter Kaiser (Kärnten) zudem zum Landeshauptleute-Treffen.



Weinkost 2018: Stelldichein für den steirischen Wein Bei der Weinkost der Kleinen Zeitung küren alljährlich Weinprofis und Prominente aus Wirtschaft, Medien und Kultur den besten steirischen Wein. Liedermacher Ernst Molden, Kabarettist Robert Palfrader und Literat Gerhard Roth Jürgen Fuchs Kabarett und Musik: Scheuba, Roubinek, Schalko und Palfrader helfen bei der Musi aus Jürgen Fuchs Sänger Cesar Sampson und Kathrin Zechner, Fernsehdirektorin des ORF Jürgen Fuchs Die Grazer Modedesignerin Lena Hoschek und Schauspieler Gregor Seberg Jürgen Fuchs Martin Wäg (K&Ö), Helmut Marko und Mister-Millionenshow Armin Assinger Jürgen Fuchs Drei-Hauben-Koch Gerhard Fuchs und Martina Hohenlohe (Gault Millau) Jürgen Fuchs Autorin Valerie Fritsch und Nora Schmid, Intendantin der Oper Graz, Jürgen Fuchs Peter Schreyer (Hyundai Motor Group), Designer Gerald Kiska, KTM-Chef Stefan Pierer Oliver Wolf Chefredakteur Hubert Patterer im Gespräch mit Trevor Traina, dem Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika Oliver Wolf Hausherr Heinz Reitbauer und Frido Hütter (Kleine Zeitung) Jürgen Fuchs Autor Gerhard Roth und der frisch gekürte Ehrenbürger der Stadt Graz, Helmut Marko Jürgen Fuchs Der frühere VW-Chef Bernd Pischetsrieder und der ehemalige Chefredakteur der Kleinen Zeitung, Erwin Zankel Jürgen Fuchs Unternehmer Ali Rahimi, Notar Peter Wenger und Claudia Oszwald, Österreich-Chefin des schwedischen Textilgiganten Hennes & Mauritz Jürgen Fuchs Skilegende Franz Klammer, Kleine Zeitung-Kärnten Chefredakteurin Antonia Gössinger und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser Jürgen Fuchs Neos-Chef Matthias Strolz Sabine Hoffmann Klaus Scheitegel (Grawe), Gerhard Wohlmuth (Spartenobmann Handel) und Chocolatier Josef Zotter Jürgen Fuchs Willi Resetarits, Kathrin Zechner und Cesar Sampson Jürgen Fuchs Der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft Franco Foda und Rudi Roth Jürgen Fuchs Liedermacher Ernst Molden Jürgen Fuchs Burgtheaterdirektor Martin Kusej Sabine Hoffmann Hotelier Florian Weitzer Sabine Hoffmann Jürgen Fuchs Die Winzer Heinz Velich und Albert Gesellmann Sabine Hoffmann Hubert Patterer im Gespräch Sabine Hoffmann Christian Loimayr (RMA) Sabine Hoffmann Justizminister Josef Moser im Gespräch Sabine Hoffmann Heinz Slesak, Porsche Slovenija Sabine Hoffmann Arndt Hallmann, Christian Jauk (Capital Bank). Rechts: Klaus Schweighofer (Geschäftsführer der Styria Media International GmbH) Fuchs/Hoffmann/Wolf Winzer Manfred Tement mit seinen Kollegen aus der Wachau: Rudolfine und F.X. Pichler Fuchs/Hoffmann/Wolf Stefan Pierer, Herbert Paierl und Günther Apfalter Fuchs/Hoffmann/Wolf Manfred Bockelmann und Klaus Maria Brandauer Fuchs/Hoffmann/Wolf Jürgen Roth (Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich), Juliane Bogner-Strauß (Bundesministerin) und Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau Fuchs/Hoffmann/Wolf Steirische Starwinzer: Manfred Tement, Hannes Sabathi, Willi Sattler. In der hinteren Reihe: Gerhard Wohlmuth, Hannes Gross und Christoph Neumeister Fuchs/Hoffmann/Wolf Monika Tement und Katharina Wolschner Fuchs/Hoffmann/Wolf Harald Käfer (Kleine Zeitung), Bernhard Kiener (Styria-Vorstand) und Adi Winkler (Kleine Zeitung) Fuchs/Hoffmann/Wolf 2-Michelin-Sternekoch Tim Raue Fuchs/Hoffmann/Wolf Rainer Seele (OMV), Ulli Sima (Wiener Stadträtin) und Gernot Blümel (Bundesminister) Fuchs/Hoffmann/Wolf Klaus Maria Brandauer Fuchs/Hoffmann/Wolf Kulinarikspitze: Vorne von links: Christof Widakovich, Franz Kulmer, Rudi Obauer Hintere Reihe: Karl Obauer, Heinz Reitbauer, Andreas Döllerer, Josef Zotter Fuchs/Hoffmann/Wolf Ute Baumhackl (Kleine Zeitung), Michael Fleischhacker (Journalist) und die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler Fuchs/Hoffmann/Wolf Antonia Gössinger (Kleine-Zeitung-Kärnten Chefredakteurin), Hans Peter Haselsteiner (Industrieller), Adi Winkler (Kleine Zeitung), Carina Kerschbaumer (Kleine Zeitung) und Kurt Kribitz (Styria-Vorstand) Fuchs/Hoffmann/Wolf Nadja Bernhard und Robert Kratky Fuchs/Hoffmann/Wolf Josef und Valentina Herz mit Bundespräsident Alexander van der Bellen Fuchs/Hoffmann/Wolf Johanna Mikl Leitner, die Landeshauptfrau von Niederösterreich, mit den Wachauer Winzern Emmerich Knoll (links) und F.X. Pichler Fuchs/Hoffmann/Wolf Willi Klinger, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing, Kabarettist Florian Scheuba und Gault-Millau-Chefredakteurin Martina Hohenlohe Fuchs/Hoffmann/Wolf Christian Loimayer, Stefan Körner, Herwin Langanger, Andrea Rachbauer und Arndt Hallmann Fuchs/Hoffmann/Wolf Johanna Mikl-Leitner, Toni Mörwald und Claudia Oszwald Fuchs/Hoffmann/Wolf Fuchs/Hoffmann/Wolf Fuchs/Hoffmann/Wolf 1/49

Zurücklehnen durfte sich die Promi-Jury nicht: 34 Weine in elf Kategorien galt es zu verkosten (beim Sauvignon blanc nämlich sogar vier statt drei), bis die Sieger der Kleine Zeitung-Weinkost ermittelt werden können.

Weinkost 2018: Der steirische Wein ruft! Das Spektakel in Bildern Trefen der Spitzenköche: Heinz Reitbauer jun. mit dem Berliner Sternekoch Tim Raue Oliver Wolf Winzeraustausch: Armin Tement und Erwin Sabathi Oliver Wolf Kleine Zeitung-Chefredakteur Hubert Patter und Hannes Androsch Oliver Wolf Winzer Armin Tement mit Kabarettist Florian Scheuba Oliver Wolf Bundespräsident Alexander van der Bellen und Weinkost-Organisator Gerhard Nöhrer Oliver Wolf Robert Palfrader und Rudi Roubinek Oliver Wolf Winzer Christoph Neumeister und Winzerin Monika Tement Oliver Wolf Unternehmer Friedrich Poppmeier, Bürgermeister Siegfried Nagl und Rudi Roth Oliver Wolf Klaus Scheitegel (Grawe), Gerhard Wohlmuth (Obmann Sparte Handel WK Stmk) und Chocolatier Josef Zotter Oliver Wolf Andrea Springer (Springer Reisen) und Gerhard Nöhrer (Kleine Zeitung) Oliver Wolf Alois Gölles und Josef Zotter Oliver Wolf Rudi und Karl Obauer mit Helga Rabl-Stadler Oliver Wolf Willi Resetarits, Ernst Molden und Cesar Sampson Oliver Wolf Köstlichkeiten für die Gäste der Weinkost Oliver Wolf Michael Schickhofer (Landeshauptmann-Stellvertreter) und Doris Bures (Zweite Präsidentin des Nationalrates) Oliver Wolf Kleine Zeitung-Chefredakteur Hubert Patter im Gespräch mit dem US-Botschafter Trevor Traina Oliver Wolf Schauspieler Peter Simonischek und Schauspielerin Brigitte Karner Oliver Wolf Der designierte Staatsopernchef Bogdan Roščić, Nora Schmid (Intendantin der Oper Graz), die Salzburger Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Burgtheaterdirektor Martin Kusej Oliver Wolf Michael Pachleitner und Lena Hoschek Oliver Wolf Hoch lebe der Wein! Oliver Wolf Jungwinzerinnen und -Winzer treffen auf den Bundespräsidenten. Von links nach rechts, vorne: Katharina Tinnacher, Alexander van der Bellen, Katharina Thaler, Erwin Sabathi Hinten: Armin Tement und Wolfgang Maitz Oliver Wolf Ralf Mittermayr (Saubermacher), Thomas Spann (Kleine Zeitung) und der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl Oliver Wolf Martin Wäg (Kastner & Öhler), Harald Käfer (Kleine Zeitung) und Gerald Auer (Vogl + Co) Oliver Wolf Luca Wieser (Palmers), Andrea Springer (Springer Reisen) und Peter Kaiser (Landeshauptmann Kärnten) Oliver Wolf Wolfgang Leitner (CEO Andritz), Günther Apfalter (Magna Europe) und Ola Källenius (Vorstand Mercedes-Benz) Oliver Wolf Friedrich Santner (Anton Paar), Peter Kaiser (Landeshautpmann Kärnten) und Georg Knill (Präsident IV Steiermark) Oliver Wolf Herbert Diess (Geschäftsführer Mercedes-Benz Österreich) und Günther Apfalter (Präsident Magna Europe) Oliver Wolf Justizminister Moser im Gespräch Oliver Wolf Oliver Wolf Michael Sabath (Kleine Zeitung) und Snowboarderin Anna Gasser Oliver Wolf Martina Hohenlohe Sabine Hoffmann Oliver Wolf Bundeskanzler Sebastian Kurz im Gespräch mit Carina Kerschbaumer (Kleine Zeitung) Sabine Hoffmann Die Landeshauptfrau von Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner Sabine Hoffmann Sabine Hoffmann Oliver Wolf 1/36

Weinkost 2018: Die Verkostung Kleine Zeitung-Chefredakteur Hubert Patterer eröffnete die Blindverkostung Fuchs, Hoffmann, Wolf Snowboarderin Anna Gasser Fuchs, Hoffmann, Wolf Peter Simonischek und Gernot Blümel Fuchs, Hoffmann, Wolf Alexander van der Bellen und Hermann Schützenhöfer Fuchs, Hoffmann, Wolf Matthias Strolz und Nina Proll Fuchs, Hoffmann, Wolf Kusej, Bergmann und Schalko Fuchs, Hoffmann, Wolf Manfred Bockelmann Fuchs, Hoffmann, Wolf Karl Obauer aus Werfen Fuchs, Hoffmann, Wolf Wolfgang Maitz Fuchs, Hoffmann, Wolf EU-Kommissar Johannes Hahn und Susanne Riess (Generaldirektorin der Wüstenrot Gruppe) Fuchs, Hoffmann, Wolf Sunnyi Melles Fuchs, Hoffmann, Wolf Red Bull-Chef Didi Mateschitz Fuchs, Hoffmann, Wolf Armin Assinger Fuchs, Hoffmann, Wolf Franco Foda Fuchs, Hoffmann, Wolf Nora Schmid, Sunnyi Melles und Hubert von Goisern Fuchs, Hoffmann, Wolf Klaus Scheitegl und Claudia Reiterer Fuchs, Hoffmann, Wolf Claudia Reiterer und Robert Kratky Fuchs, Hoffmann, Wolf Red Bull-Chef Didi Matheschitz, Weinkost-Organisator Gerhard Nöhrer und Bundeskanzler Sebastian Kurz Fuchs, Hoffmann, Wolf Bundeskanzler Sebastian Kurz, der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic und EU-Kommissar Johannes Hahn Fuchs, Hoffmann, Wolf Klaus Maria Brandauer Fuchs, Hoffmann, Wolf Die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler und Landesrat Christopher Drexler Fuchs, Hoffmann, Wolf Tobias und Julia Moretti Fuchs, Hoffmann, Wolf Winzer Heinz Velich, Katharina Habel (Vulcano), Albert Gesellmann (Winzer) und Hannes Gross (Winzer) Fuchs, Hoffmann, Wolf Susanne Riess und Johannes Hahn Fuchs, Hoffmann, Wolf Ministerin Juliane Bogner-Strauß und Winzer Walter Skoff Fuchs, Hoffmann, Wolf Schützenhöfer, Patterer, Kurz Fuchs, Hoffmann, Wolf Haubenkoch Toni Mörwald und Kanzler Sebastian Kurz Fuchs, Hoffmann, Wolf Fuchs, Hoffmann, Wolf Claudia Smodej und Ludmilla Klug Jürgen Fuchs Franz Habel (Vulkano) mit Tochter Katharina Jürgen Fuchs 1/30

Mehr zum Thema Zum Weinfest am Pogusch Welche Rolle spielt der österreichische Wein? Ein Rundumblick