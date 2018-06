Rund 45 Einsatzkräfte waren am Samstagnachmittag bei einem medizinischen Notfall in die Bärenschützklamm alarmiert worden.

Die Bergrettung baute eine Seilbahn zur Rettung des Manns auf © Bergrettung Kapfenberg

Nebel, starker Regen: Dass ein Rettungshubschrauber den Einsatzort anfliegen konnte, schien am Samstagnachmittag in der Bärenschutzklamm so gut wie unmöglich. Ein 28-jähriger Wanderer hatte dort an einer exponierten Lage in 800 Metern Höhe, beim sogenannten Schwalbennest bei Leiter 64, einen medizinischen Notfall erlitten - es bestand der Verdacht auf einen Herzinfarkt.

