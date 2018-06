Facebook

Die Minoritenkirche hat nun wieder ihren originalen Eingang bekommen. Das wird am Sonntag um 10 Uhr mit einer Festmesse gefeiert © Ulf Tomaschek

Es ist ein Fest- und zugleich ein Dankgottesdienst, der am Sonntag um 10 Uhr in der Brucker Minoritenkirche gefeiert wird. Ein Festgottesdienst, weil mit der Wiederherstellung des historischen Kircheneingangs ein weiterer Meilenstein der Sanierung des historisch so wertvollen Gotteshauses gelungen ist. Und ein Dank ergeht an alle, die dazu beigetragen haben – nicht zuletzt an die Stadtgemeinde, die nach jahrelangem Ringen dem Kuratorium Minoritenkirche das Plazet für die Schließung des Durchgangs gegeben haben.

