Lachen wie die Spitzbuben: „Laubenspitzbuam“ Florian und Raphael © Andreas Mitteregger

Sie sind Nachbarn in Kapfenberg, der 17-jährige Raphael Dietmaier und Florian Mitteregger (14). Und beide spielen die Steirische Harmonika – und miteinander musiziert haben sie zunächst in der Laube ihrer Siedlung im Stadtteil Walfersam. Was lag da näher, als sich „Laubenspitzbuam“ zu nennen?

