Ein Fahrzeug brannte auf der L 104 in der Breitenau vollkommen aus, nachdem es beim Bergabfahren in Brand geraten war. Die Insassen konnten sich selbst retten.

Das Auto stand schnell in Vollbrand © FF Breitenau

Kurz vor der Passhöhe des Strasseggs geriet am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße L 104 in der Breitenau ein Pkw in Brand. Beim Bergabfahren entzündete sich das Fahrzeug aus unbekannter Ursache. Die Insassen, unter ihnen ein Kleinkind, konnten das Auto rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.