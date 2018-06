Pierer formt neue Holding Millionenschwere Investition und Kapfenberg als Drehscheibe

Eine neue Automotive-Gruppe um Pankl und SHW mit Sitz in Kapfenberg soll bald Milliarden-Grenze knacken. In Kapfenberg werden 30 Millionen investiert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Pierer © (c) Markus Traussnig

Es ging Schlag auf Schlag. Am Montagabend gab die KTM Industries AG bekannt, dass man die Anteile an der obersteirischen Pankl Racing (98,2 Prozent) um 130,5 Millionen Euro an die Pierer Industries AG verkauft. Keine zwölf Stunden später wurden die Hintergründe zu diesem „Transfer“ innerhalb des Imperiums von Stefan Pierer erläutert. Dabei spielt Kapfenberg eine erfreuliche Schlüsselrolle. Denn dort wird eine neue Automotive-Gruppe geformt, die bereits heute auf einen Umsatz von 700 Millionen Euro und 3200 Mitarbeiter kommt. Konkret geht es darum, dass in einer neuen Holding mit Sitz in Kapfenberg die Anteile von Pankl und der deutschen SHW AG, an der Pierer seit Mai mit 50,2 Prozent ebenfalls die Mehrheit hält, gebündelt werden.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.