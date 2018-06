Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein großes Team unterstützt die Benefizaktion in der Brucker Innenstadt © Marco Mitterböck

Wie man aus 10 Euro 6000 Euro machen kann? Indem man sich in den Dienst der guten Sache stellt. Diese einfache und zugleich höchst karitative Formel bietet ein Quartett in Bruck an: Das Juweliergeschäft Neubauer, die Soroptimisten um Sabine Kügerl, die Rennfelder und die Stadtgemeinde um Bürgermeister Peter Koch haben sich zusammengetan, um den 6000 Euro teuren Bruck-Brillanten für den guten Zweck zu verlosen. „Wir sind seit 34 Jahren in Bruck und möchten etwas Besonderes machen“, sagt Elke Neubauer-Wolf. Geschliffen wird besagter Brillant mit einem Karat am 22. und 23. Juni öffentlichkeitswirksam vor dem Geschäft in der Mittergasse, dazu reist extra Diamantschleifermeister Gerd Märker aus dem deutschen Idar-Oberstein an.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.