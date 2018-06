Facebook

as Team hinter der kulinarischen Rundreise präsentierte das Programm © Rois

Zum dritten Mal werden in diesem Sommer sechs Haubenköche eine kulinarische Kooperation mit jeweils einer Hütte aus der Hochschwab-Region eingehen und einen Hüttenbesuch so noch angenehmer gestalten. „In der Heimat meiner Frau gibt es so etwas Ähnliches schon lange“, erzählte Johann Wöls am Montag bei der Präsentation der „Hüttenkulinarik rund um den Hochschwab“, die diesmal im Gasthof „Bodenbauer“ stattfand. Haubenköche übernehmen bei diesem Projekt eine symbolische Patenschaft für eine bestimmte Hütte, entscheiden sich gemeinsam mit dem Hüttenpächter für ein Gericht, kochen es einmal vor und überlassen es dann der betreffenden Hütte. „Wir sind sehr froh, dass namhafte Köche zwischen Neuberg und Kammern dabei gerne mitgemacht haben“, ergänzte Kurt Reiter, Vorsitzender des Tourismusverbandes Hochschwab, und auch, dass besonders darauf geachtet wurde, Typisches aus der Region zu verarbeiten.