Deutschlandsberg jubelte über den Sieg © Gepa

Das Murinsel-Stadion in Bruck war Gastgeber des Coca-Cola-Cup Landesfinales in der Steiermark. Bei tollem Fußballwetter setzte sich die U12 des Jugendausbildungszentrums West Deutschlandsberg (JAZ West DSC) nach 0:0 mit 3:1 im Penaltyschießen gegen das favorisierte U-12-Team des SK Sturm Graz durch. Die zwei Finalisten qualifizieren sich somit für das große Bundesfinale, welches am 16./17. Juni in Mattersburg ausgetragen wird. Michael Hirtz und Patrick Knappitsch, die Trainer des JAZ West DSC, waren nach dem Turniersieg überwältigt: „Die Mannschaft hat in dieser Zusammensetzung noch nie zusammen gespielt. So haben wir von Spiel zu Spiel gedacht.“