Der Mann rastete sich zunächst unverletzt in Gasthaus aus, wurde dann aber mit Verdacht auf innere Verletzungen in Spital geflogen.

Der Mann wurde ins Spital geflogen © Rotes Kreuz

Ein 77-jähriger Paragleiter ist am Sonntag beim Startvorgang vom Gipfel der Gemeindeaple bei Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld) gestürzt. Gegen 15 Uhr unternahm der Flugsportler laut Rotem Kreuz einen Startversuch mit seinem Gleitschirm, stürzte allerdings. Da er dachte, unverletzt geblieben zu sein, rastete er sich in einem Gasthaus aus. Später verschlechtere sich sein Zustand.