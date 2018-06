Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mittendrinn statt nur dabei: Die Oberlandler © Oberlandler

Der Jubiläums-Life Ball ging heuer zum 25. Mal im Wiener Rathaus über die Bühne geht. DAzu wurde im wahrsten Sinne des Wortes Silberhochzeit gefeiert. Zum Thema "Sound of Music" gaben sich Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort. Prominente Besucher wie Kelly Osbourne oder Paris Jackson rundeten die Veranstaltung ab.